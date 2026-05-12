ЗМІ: польський ексміністр, що перебуває в розшуку, виїхав до США неофіційними каналами

Європейські прикордонні системи не зафіксували виїзду польського ексміністра Збігнева Зьобро, який таємно виїхав з Угорщини до США, з Шенгенської зони.

Про це стало відомо RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

За даними радіостанції, багато що вказує на те, що Збігнєв Зьобро покинув Європу, скориставшись неофіційним шляхом. "Це не могло відбутися офіційним, адміністративним шляхом, тут втрутилася політика", – сказав один із співрозмовників радіостанції.

З’явилися також припущення, що могла відбутися спеціальна операція. Політика могли вивезти на дипломатичному автомобілі до аеропорту, а там без прикордонного контролю посадити на борт спеціального літака.

Як повідомляє репортер RMF FM, було перевірено систему SIS 2 – розширену базу даних, що сприяє поліцейській співпраці та прикордонному контролю. У цій базі містяться дані про розшукуваних або зниклих осіб.

Також було проведено перевірку в системі PNR (Passenger Name Record), яка містить усі дані про пасажирів, бронювання, маршрути перельотів та їхній багаж і використовується для онлайн-реєстрації. Однак у цих система даних Збігнева Зьобро не було.

Колишній міністр юстиції Польщі Збігнев Зьобро невдовзі після зміни влади у Польщі опинився під серією розслідувань за ймовірні порушення, скоєні під час перебування на посаді. Серед іншого, йому закидають зловживання з коштами підпорядкованого Мін’юсту Фонду справедливості.

У лютому 10 лютого польська прокуратура попросила про європейський ордер на арешт для Зьобро.

Ексміністр з осені отримав політичний притулок в Угорщині за уряду Віктора Орбана – проте після зміни влади у Будапешті його політичний захист опинився під питанням.

10 травня стало відомо, що Зьобро виїхав з Угорщини до США.

Польська влада з’ясовує обставини того, як Зьобро виїхав з Угорщини до США.