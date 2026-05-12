СМИ: находящийся в розыске польский экс-министр выехал в США по неофициальным каналам

Европейские пограничные системы не зафиксировали выезда польского экс-министра Збигнева Зебро, который тайно выехал из Венгрии в США, из Шенгенской зоны.

Об этом стало известно RMF FM, сообщает "Европейская правда".

По данным радиостанции, многое указывает на то, что Збигнев Зёбро покинул Европу, воспользовавшись неофициальным путем. "Это не могло произойти официальным, административным путем, здесь вмешалась политика", – сказал один из собеседников радиостанции.

Появились также предположения, что могла произойти специальная операция. Политика могли вывезти на дипломатическом автомобиле в аэропорт, а там без пограничного контроля посадить на борт специального самолета.

Как сообщает репортер RMF FM, была проверена система SIS 2 – расширенная база данных, способствующая полицейскому сотрудничеству и пограничному контролю. В этой базе содержатся данные о разыскиваемых или пропавших лицах.

Также была проведена проверка в системе PNR (Passenger Name Record), которая содержит все данные о пассажирах, бронирования, маршруты перелетов и их багаж и используется для онлайн-регистрации. Однако в этих система данных Збигнева Зебро не было.

Бывший министр юстиции Польши Збигнев Зебро вскоре после смены власти в Польше оказался под серией расследований за возможные нарушения, совершенные во время пребывания в должности. Среди прочего, его обвиняют в злоупотреблении со средствами подчиненного Минюсту Фонда справедливости.

В феврале 10 февраля польская прокуратура попросила о европейском ордере на арест для Зебро.

Экс-министр с осени получил политическое убежище в Венгрии при правительстве Виктора Орбана – однако после смены власти в Будапеште его политическая защита оказалась под вопросом.

10 мая стало известно, что Зебро выехал из Венгрии в США.

Польские власти выясняют обстоятельства того, как Зёбро выехал из Венгрии в США.