Сибига объяснил, как видит роль Европы в мирном процессе в войне с РФ

Министр иностранных дел Андрей Сибига считает, что Европе нужно активно включаться в переговорный процесс по российско-украинской войне – не создавая отдельный трек от "американского".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на дискуссии в рамках конференции PISM Strategic Ark совместно с министром иностранных дел Польши.

Сибига отметил, что видит потребность в "новой роли Европы" в мирных усилиях – в том числе и потому, что в результате отвлечения внимания Вашингтона на Ближний Восток переговорный процесс затормозился.

"Возможно, пришло время для Европы активизироваться – но не в рамках альтернативного мирного, дипломатического трека, а как дополнение к треку под лидерством США", – сказал глава МИД Украины.

"Наша логика, наше предложение заключается в том, чтобы попытаться сосредоточиться, с помощью наших европейских союзников, и решить некоторые конкретные вопросы", – отметил он.

Сибига напомнил, что это, в частности, идея с "аэропортным перемирием" – в котором Россия может быть действительно заинтересована, поскольку украинские удары создали ощутимые проблемы.

Также Сибига заявил, что Украина выступает против идеи выдвинуть кандидатуру экс-канцлера Германии Герхарда Шредера на роль переговорщика с Россией от ЕС.