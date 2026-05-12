Сикорский считает, что Путин уже задумывается, сколько еще сможет вести войну

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предполагает, что глава Кремля начинает серьезно задумываться над тем, сколько еще сможет вести свою захватническую войну против Украины и есть ли в этом смысл.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на дискуссии в рамках конференции PISM Strategic Ark совместно с министром иностранных дел Украины.

Сикорский в начале отметил, что партнерам Украины сразу стоит настраиваться, что война может длиться долго, и планировать на дальнюю перспективу – что в том числе важно как сигнал Москве.

"Важно, чтобы противник знал, что Украина готова бороться дальше, а мы готовы продолжать поддерживать ее. Думаю, то, что Украина стабилизировала фронты, а Европа выходит из паралича благодаря блестящей победе продемократических сил в Венгрии, теперь заставляет Путина менять расчеты – сможет ли он вести эту войну еще два года. И это действительно вопрос, сможет ли он", – отметил глава МИД Польши.

Он продолжил, что если бы Путин еще мог прибегнуть к серьезной эскалации, он бы это сделал, но вариантов особо не осталось.

"Но он сейчас теряет больше воинов, чем возможно набрать. Он проиграл битву за Черное море. Его воздушные силы не имеют преимущества в украинском небе, а экономике начинает становиться действительно плохо... Он должен признать, что его первоначальных целей войны невозможно достичь – и вот тогда он будет готов к реальным переговорам", – сказал Сикорский.

Андрей Сибига во время дискуссии отметил, что видит потребность в "новой роли Европы" в мирных усилиях – в том числе и потому, что в результате отвлечения внимания Вашингтона на Ближний Восток переговорный процесс затормозился.

По его мнению, вовлечение Европы в переговорный трек, начатый при посредничестве Вашингтона, может помочь решить некоторые конкретные вопросы – как, например, в случае идеи с "аэропортным перемирием".