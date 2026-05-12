Сибига перечислил "красные линии" Украины в отношении потенциального перемирия

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что базовым условием Украины для потенциального мирного соглашения с РФ является то, что Киев не делает никаких территориальных уступок по текущей линии фронта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на дискуссии в рамках конференции PISM Strategic Ark совместно с министром иностранных дел Польши.

От аудитории прозвучал вопрос о том, каким мог бы быть мир, приемлемый для украинского общества. Сибига ответил, что это должен быть справедливый и устойчивый мир.

"Украина не примет ни одной формулы, ни одной инициативы, где речь идет об уступках в нашей территориальной целостности и суверенитете", – подчеркнул он.

"Наш подход следующий: остаемся там, где мы есть сейчас, и устойчивое прекращение огня. Это откроет путь к более широким мирным переговорам", – добавил глава МИД Украины.

Радослав Сикорский со своей стороны отметил, что, по его мнению, прекращение войны станет возможным только тогда, "когда Россия – в частности, Путин и его окружение – поймут, что их цель возродить Российскую империю недостижима".

Также он предположил, что глава Кремля начинает серьезно задумываться над тем, сколько еще сможет вести свою захватническую войну против Украины.

Во время дискуссии Сибига отметил, что видит потребность в "новой роли Европы" в мирных усилиях – в том числе и потому, что в результате отвлечения внимания Вашингтона на Ближний Восток переговорный процесс затормозился.