Каллас: ЕС предоставит спутниковый мониторинг прекращения огня в случае перемирия в Украине

В рамках гарантий безопасности Украине от Европейского Союза после заключения перемирия в войне с Россией, Спутниковый центр ЕС может осуществлять мониторинг прекращения огня.



Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас после заседания Совета ЕС по вопросам безопасности 12 мая.



ЕС предлагает мониторинг прекращения огня с помощью спутников как одну из гарантий безопасности Украине после заключения мирного соглашения с РФ.



"Мы продвигаем нашу работу над гарантиями безопасности ЕС для Украины, когда будет перемирие. Это включает усиление Спутникового центра ЕС, чтобы он также мог оказывать поддержку для мониторинга прекращения огня", – заявила Каллас.



Она добавила, что европейские супутники также могут "отслеживать теневой флот России и помогать предотвращать обход санкций".



"Министры также обсудили модернизацию двух учебных центров для украинских военных, и я благодарю те государства-члены, которые уже предоставили финансирование для этого", – сообщила главная дипломатка ЕС.



"Европейская правда" уже сообщала о планах ЕС по установлению спутникового мониторинга прекращения огня в Украине со ссылкой на собственные источники.



На данный момент речь идет о "четырех столпах" гарантий безопасности от Евросоюза Украине.