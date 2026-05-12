СМИ узнали, кого президент Румынии рассматривает на "премьера-технократа"

Президент Румынии Никушор Дан якобы рассматривает как минимум две кандидатуры на роль потенциального премьера-технократа в поисках решений по новому правительству страны.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

По данным источников, первая из двух кандидатур, которые Дан рассматривает на премьера-технократа – его нынешний советник по экономическим и социальным вопросам Раду Бурнете, назначенный прошлым летом.

Раду Бурнете получил бакалаврское образование по политологии в Университете Бухареста, после чего окончил магистратуру по этой же специальности в Вене. До назначения советником президента Бурнете работал в бизнесе, в частности, 5 лет был исполнительным директором конфедерации работодателей Concordia, также работал в инвестиционном совете, а перед тем – на консалтинговую фирму по финансовым делам в Брюсселе.

Второй вероятный кандидат – Шербан Матей с финансовым образованием, который сейчас является директором департамента по международным связям Нацбанка Румынии. В 2012 году Матей был представителем Румынии при МВФ и годами участвовал в переговорах с МВФ, Всемирным банком и европейскими структурами.

Как сообщалось, в конце недели или с понедельника Дан начнет консультации с политсилами относительно вариантов формирования правительства, в том числе ультраправым "Альянсом за объединение румын".

Никушор Дан во вторник заявил, что не собирается назначать премьера, который не будет иметь явного большинства в парламенте. Также он отметил, что сценарий с технократическим премьером также "имеет определенные шансы на реализацию".

Напомним, в начале мая Румыния погрузилась в политический кризис после того, как социал-демократы вышли из коалиции, а затем смогли объявить недоверие правительству Илие Боложана.

Дан в своем первом заявлении после отставки правительства Боложана выразил уверенность, что следующий кабинет продолжит прозападный курс страны.

Читайте также, какие риски для Украины несет политический кризис в Румынии.