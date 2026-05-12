Гренландия подтверждает переговоры с США об увеличении американского присутствия

Премьер-министр Гренландии, имеющей автономный статус в составе Дании, подтвердил переговоры с США относительно увеличения американского военного присутствия на острове.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подтвердил, что вопрос увеличения американского военного присутствия на острове является составляющей продолжающихся переговоров с Вашингтоном.

"Изначально один из вопросов, который поднимался – что им кажется, что мы делаем недостаточно в вопросах национальной безопасности и мониторинга в нашем регионе. Поэтому вопрос безопасности и большего военного присутствия на Гренландии является составляющей дискуссий", – сказал он в общении с журналистами в Копенгагене.

Речь идет о диалоге, начатом Данией и Гренландией с США в попытках найти взаимно приемлемые решения – после настойчивых заявлений президента США Дональда Трампа о желании аннексировать остров.

Нильсен отметил, что эта идея Трампа пока не исчезла, но он положительно настроен относительно возможности найти компромиссную договоренность. Он напомнил, что существующее соглашение между странами позволяет Штатам создать большее количество военных баз.

Также чиновник сказал, что переговоры с США тормозятся из-за политической ситуации в Дании, где еще не сформировали новое правительство после выборов.

Перед этим BBC сообщили, что американская сторона в рамках этих переговоров просигнализировала, что Штаты хотели бы создать еще три базы на юге Гренландии. По словам одного из источников, Вашингтон при этом добивается провозглашения территорий этих баз "суверенной территорией США".

В настоящее время Штаты имеют одну действующую базу на северо-западе острова, тогда как сразу после Второй мировой войны их было 17, а количество присутствующих военных измерялось тысячами.

Предполагают, что два из трех мест, где американцы хотят восстановить присутствие – бывшие базы в Нарссарссуаке и Кангерлуссуаке, где остались взлетно-посадочные полосы и портовая инфраструктура.

Представитель администрации аэропорта в Нарссарссуаке подтвердил агентству, что недавно дипломат США из посольства в Копенгагене появлялся там, чтобы посмотреть на состояние этой инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе на Гренландию собирается спецпосланник Трампа Джефф Лэндри.