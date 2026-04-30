Посланець Трампа щодо Гренландії вперше відвідає арктичний острів

Спеціальний посланник США щодо Гренландії Джефф Лендрі має намір вирушити у свою першу поїздку на цей арктичний острів наступного місяця на тлі напружених відносин між Вашингтоном і Копенгагеном.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Губернатор штату Луїзіана Джефф Лендрі був призначений посланником президентом Дональдом Трампом у грудні. Його ім’я фігурує у списку гостей бізнес-конференції Future Greenland, яка відбудеться 19–20 травня в гренландській столиці, місті Нуук.

За словами організаторів, Лендрі бере участь у конференції як учасник, що оплатив участь, і не входить до офіційної програми.

Невідомо, чи передбачає його графік окремі зустрічі з керівництвом Гренландії.

Цей візит відбувається на тлі погіршення відносин між США та Данією після зазіхань Трампа на стратегічно важливий арктичний острів.

Данія та Гренландія розпочали переговори зі США в межах рамкової угоди, хоча головна суперечка щодо суверенітету залишається невирішеною.

Поїздка Лендрі також збігається з політичною невизначеністю в Данії, де переговори щодо формування уряду тривають вже шостий тиждень після парламентських виборів у березні.

Роль Лендрі як посланця щодо Гренландії викликала пильну увагу з огляду на його брак досвіду в арктичній політиці та минулі висловлювання на підтримку ідеї переведення Гренландії під контроль США. На тлі свого призначення Лендрі заявив, що для нього честь служити Трампу, "щоб зробити Гренландію частиною Сполучених Штатів".

Також Лендрі стверджував, що Данія після Другої світової війни окупувала острів.

У Данії закликали США поважати їхню територіальну цілісність після рішення Трампа про призначення Лендрі.