Трамп уверен, что "дожмет" Иран до желаемого соглашения: "их армии больше нет"

Президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил уверенность в том, что сможет обеспечить договоренность с Ираном на желаемых условиях "мирным или иным способом".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении с репортерами перед вылетом в Китай.

Трамп заявил, что убежден в том, что Штаты по итогам переговоров с Ираном смогут обеспечить "хорошее соглашение".

"Их армии больше нет, она стерта... Мы это закончим или мирным, или другим способом. Их флота уже нет, воздушных сил нет, всех составляющих их военной машины нет", – заявил он.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие.

Ранее неофициально сообщалось, что Трамп недоволен ходом переговоров с Ираном и серьезно рассматривает возможность возобновления широкомасштабных боевых действий.

По последним оценкам Пентагона, война США против Ирана стоила Америке уже 29 миллиардов долларов – эта оценка оказалась выше цифры в 25 миллиардов, которую две недели назад предоставили Конгрессу.