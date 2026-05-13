Вблизи американских казарм в немецком Висбадене обнаружили бомбу времен Второй мировой

В среду вблизи немецкого Висбадена планируется обезвредить авиабомбу времен Второй мировой войны, которую обнаружили недалеко от американских казарм.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Планируется обезвредить 500-килограммовую неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Городские власти сообщили, что обезвреживание или контролируемый подрыв запланировано на 11:00. Территория в радиусе 700 метров от места находки будет эвакуирована.

По сообщениям, это также повлияет на работу дорог и железнодорожных линий – например, железнодорожной линии Висбаден – Кёльн и автомагистрали A66 между Эрбенхаймом и Норденштадтом. Автомагистраль в этой зоне будет закрыта с 10:30. Также ожидаются незначительные перебои в работе автобусного сообщения.

Около 50 жителей района вокруг места находки должны покинуть свои дома до 9:00 утра в среду. По информации городских властей, для тех, кто не может остаться у родственников, друзей или знакомых за пределами зоны ограниченного доступа, в Амонебурге на базе станции скорой помощи "Йоханнитер" оборудован приют.

Как сообщается, американская авиабомба была обнаружена во вторник во второй половине дня во время разведочных работ на подъездной дороге от федеральной автомагистрали 455 к казармам имени Люциуса Д. Клея в Эрбенхайме.

