Министр обороны Греции Никос Дендиас, выступая на встрече со своими коллегами из ЕС, заявил во вторник, что он "уверен" в том, что морской беспилотник, наполненный взрывчаткой, который был обнаружен в прошлый четверг у побережья острова Лефкада на западе Греции, является украинским.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Ekathimerini.

Министр обороны Украины Михаил Федоров, который участвовал во встрече в режиме онлайн, заявил, что ему ничего об этом не известно, но пообещал провести расследование и предоставить ответы.

Позиция Федорова не стала неожиданностью. Дендиас, со своей стороны, заявил, что Греция на данный момент установила с уверенностью, что "беспилотный надводный корабль, который мы подняли... является украинским".

Дендиас также поддержал заявления, сделанные министром иностранных дел Георгиосом Герапетритисом в понедельник, заявив, что расширение войны против России на Средиземное море является опасным развитием событий.

"Присутствие этого беспилотного надводного судна, морского дрона, влияет на свободу (и) безопасность судоходства. Это чрезвычайно серьезная проблема", – сказал он.

Украинский морской дрон, который называют похожим на суда класса "Магура", но все же отличным от них, остается на верфи Скарамангас, к западу от Афин, где эксперты попытаются выяснить его маршрут и технические характеристики. Эта реверсная инженерия направлена не столько на раскрытие технических секретов, сколько на выяснение того, как судно оказалось в Греции.

Представители Министерства обороны сообщили, что после завершения оценки судна они передадут дело в береговую охрану, а та, в свою очередь, – в судебные органы.

Те же чиновники ответили на критику оппозиционных партий относительно того, что власти не смогли найти судно, которое обнаружили рыбаки, заявив, что для береговой охраны найти это судно было бы так же сложно, как и найти небольшой прогулочный катер.

Кроме того, греческий флот поддерживает ограниченное присутствие в Ионическом море, сосредоточив подавляющее большинство своих ресурсов в Эгейском море, где притаилась самая большая опасность для Греции – со стороны номинального союзника Турции.

В более широком контексте речь идет о том, как этот эпизод повлияет на отношения Греции с Киевом. Афины поддерживали Киев с самого начала российского вторжения, руководствуясь принципом неприкосновенности границ, независимо от разногласий. Они предоставляли кредиты и военную технику через третьи стороны.

ЕС решительно настроен не допустить, чтобы такие эпизоды затмили более важный вопрос о том, как обеспечить Украину ресурсами в ближайшие месяцы.

Представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий накануне заявил об отсутствии свидетельств того, якобы обнаруженный на прошлой неделе у берегов Греции беспилотный катер связан с украинскими операторами.

СМИ сообщали, якобы в водах к югу от острова Лефкада в Ионическом море обнаружили украинский дрон Magura V3.

В оборонно-технологической компании украинского происхождения Uforce в комментарии "УП" уточнили, что речь не идет о дроне Magura, о чем писали ранее СМИ.