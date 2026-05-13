Стало відомо, коли Польща отримає від США перші винищувачі F-35

Наприкінці травня з США до Польщі прибудуть перші винищувачі F-35.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

На базі в Ласку, що розташована на території Лодзького воєводства, триває фінальний відлік до приземлення на цьому аеродромі багатоцільових літаків F-35, які були виготовлені для польської армії на заводі концерну Lockheed Martin у Техасі.

"Ми вже готові і чекаємо на приліт та дотик до польської землі коліс перших винищувачів F-35. Це буде важливий момент, день нуль. Слід пам’ятати, що літаки, які залишили завод виробника в рамках замовлення нашого уряду, вже перебувають на озброєнні польських збройних сил. Однак наразі вони перебувають на базі Еббінг в Арканзасі, і вже кілька місяців на них триває навчання пілотів та технічного персоналу", – сказав командир 32-ї бази тактичної авіації в Ласку полковник-пілот Кшиштоф Дуда.

База в Ласку функціонує в складі 2-го крила тактичної авіації зі штабом у Познані. Це одна з найсучасніших частин Збройних сил Польщі, яка бере участь у міжнародних навчаннях у Європі та світі. З 2008 року вона має багатоцільові літаки F-16.

Кшиштоф Дуда зазначає, що прибуття до країни перших літаків F-35 є черговим етапом процесу впровадження літаків п'ятого покоління у польській військовій авіації, який триває вже понад п'ять років.

Одним із ключових моментів у впровадженні сучасних винищувачів стало отримання в березні минулого року базою у Ласку американської сертифікації для інфраструктури винищувачів F-35.

Як підкреслив Дуда, отриманню сертифікації з американського боку передувала модернізація та розбудова інфраструктури аеропорту в Ласку, що тривала з 2022 року. Вона включала значні інвестиції в технічну та логістичну інфраструктуру, а також рішення, пов’язані з безпекою та оперативною підтримкою, які є необхідними для експлуатації F-35.

Сертифікація означає, що нова інфраструктура відповідає умовам безпеки та дозволяє на поставку інших компонентів, зокрема симуляторів, програмного забезпечення, телеінформаційних систем та стартового пакета, який уможливлює експлуатацію F-35 у Польщі.

На базі в Ласку має дислокуватися перша ескадрилья, що складатиметься з 16 із 32 замовлених F-35.

Угода на придбання F-35 була підписана на початку 2020 року. Польща уклала контракт на суму 4,6 млрд доларів на придбання 32 бойових літаків F-35A. Як зазначає Генеральний штаб Збройних сил Польщі, це була друга за величиною оборонна угода в історії країни.

Виробництво першої машини завершилося в листопаді 2024 року, а всі поставки заплановано до 2029 року. До кінця цього року в країні планово має з’явитися 14 машин, а ще 12 – до кінця 2027 року.

F-35 виробляються американським концерном Lockheed Martin з 2006 року. Вони поступово стають ключовим бойовим літаком Північноатлантичного альянсу. Сотні таких винищувачів мають США. У Європі вони постачаються, зокрема, до Великої Британії, Німеччини, Фінляндії, Норвегії, Нідерландів, Бельгії, Італії, Данії та Чехії.

Як повідомлялося, Швейцарія планує придбати у США лише близько 30 винищувачів F-35 замість запланованих 36, а також розглядає можливість закупівлі європейської системи протиповітряної оборони, щоб компенсувати затримки з наявними закупівлями.

У лютому стало відомо, що Канада переглядає рішення про купівлю винищувачів F-35 у Сполучених Штатів через загрозу торгової війни.