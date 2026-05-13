Стало известно, когда Польша получит от США первые истребители F-35

В конце мая из США в Польшу прибудут первые истребители F-35.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

На базе в Ласку, расположенной на территории Лодзинского воеводства, продолжается финальный отсчет до приземления на этом аэродроме многоцелевых самолетов F-35, которые были изготовлены для польской армии на заводе концерна Lockheed Martin в Техасе.

"Мы уже готовы и ждем прилета и прикосновения к польской земле колес первых истребителей F-35. Это будет важный момент, день ноль. Следует помнить, что самолеты, покинувшие завод производителя в рамках заказа нашего правительства, уже находятся на вооружении польских вооруженных сил. Однако сейчас они находятся на базе Эббинг в Арканзасе, и уже несколько месяцев на них проходит обучение пилотов и технического персонала", – сказал командир 32-й базы тактической авиации в Ласку полковник-пилот Кшиштоф Дуда.

База в Ласку функционирует в составе 2-го крыла тактической авиации со штабом в Познани. Это одна из самых современных частей Вооруженных сил Польши, которая участвует в международных учениях в Европе и мире. С 2008 года она имеет многоцелевые самолеты F-16.

Кшиштоф Дуда отмечает, что прибытие в страну первых самолетов F-35 является очередным этапом процесса внедрения самолетов пятого поколения в польской военной авиации, который длится уже более пяти лет.

Одним из ключевых моментов во внедрении современных истребителей стало получение в марте прошлого года 32-м БЛТ в Ласке американской сертификации для инфраструктуры истребителей F-35.

Как подчеркнул Дуда, получению сертификации с американской стороны предшествовала модернизация и расширение инфраструктуры аэропорта в Ласке, которая продолжалась с 2022 года. Она включала значительные инвестиции в техническую и логистическую инфраструктуру, а также решения, связанные с безопасностью и оперативной поддержкой, которые необходимы для эксплуатации F-35.

Сертификация означает, что новая инфраструктура соответствует условиям безопасности и позволяет на поставку других компонентов, в частности симуляторов, программного обеспечения, телеинформационных систем и стартового пакета, который делает возможной эксплуатацию F-35 в Польше.

На базе в Ласке должна быть дислоцирована первая эскадрилья, состоящая из 16 из 32 заказанных F-35.

Соглашение о приобретении F-35 было подписано в начале 2020 года. Польша заключила контракт на сумму 4,6 млрд долларов на приобретение 32 боевых самолетов F-35A. Как отмечает Генеральный штаб Вооруженных сил Польши, это было второе по величине оборонное соглашение в истории страны.

Производство первой машины завершилось в ноябре 2024 года, а все поставки запланированы до 2029 года. До конца этого года в стране по плану должно появиться 14 машин, а еще 12 – до конца 2027 года.

F-35 производятся американским концерном Lockheed Martin с 2006 года. Они постепенно становятся ключевым боевым самолетом Североатлантического альянса. Сотни таких истребителей имеются у США. В Европе они поставляются, в частности, в Великобританию, Германию, Финляндию, Норвегию, Нидерланды, Бельгию, Италию, Данию и Чехию.

Как сообщалось, Швейцария планирует приобрести у США лишь около 30 истребителей F-35 вместо запланированных 36, а также рассматривает возможность закупки европейской системы противовоздушной обороны, чтобы компенсировать задержки с текущими закупками.

В феврале стало известно, что Канада пересматривает решение о покупке истребителей F-35 у Соединенных Штатов из-за угрозы торговой войны.