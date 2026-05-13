Трамп перед визитом в Китай заявил, что США не нужна помощь с Ираном

Президент США Дональд Трамп перед тем, как отправиться в Китай на саммит с лидером страны Си Цзиньпином, заявил, что не рассчитывает на помощь для прекращения войны с Ираном.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Выступая перед отлетом из Вашингтона, Трамп преуменьшил роль, которую Китай мог бы сыграть в решении конфликта на Ближнем Востоке.

"Я не думаю, что нам нужна какая-либо помощь по Ирану. Мы победим так или иначе, мирно или иным образом", – сказал он.

Стоит заметить, что такой комментарий Трампа прозвучал на фоне того, как ранее он заявил, что обменялся с китайским лидером "письмами" на фоне сообщений о возможных поставках китайского оружия в Иран.

А глава Пентагона Пит Хегсет отреагировал на сообщения о том, что Китай планирует поставить оружие Ирану, заявив, что США получили заверения, что этого не произойдёт.