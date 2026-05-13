В Раду подали проект Антикоррупционной стратегии – части "плана Качки-Кос"

Народный депутат Анастасия Радина сообщила о подаче на регистрацию Верховной Радой проекта Антикоррупционной стратегии, принятие которой является одним из требований Еврокомиссии.

Об этом депутат сообщила в Facebook, передает "Европейская правда".

Законопроект называется "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2026-2030 годы".

Радина уточнила, что речь идет о документе, разработанном НАПК и экспертами и направленном на рассмотрение правительства для редактирования еще 2 апреля 2025 года, – который, однако, так и не был внесен им в Раду.

По ее словам, разработанный НАПК текст – достаточно качественный.

"У меня есть собственное видение по усилению ряда норм, однако я сознательно подаю именно текст НАПК. Ведь согласно закону именно они являются разработчиками проекта антикоррупционной стратегии. Для этого НАПК провело 26 общественных обсуждений с 790 экспертами.

Верховная Рада имеет право получить документ в том виде, который является результатом этой работы, а не результатом политических договоренностей", – пояснила депутат.

Она уточнила, что закон не предусматривает необходимости представления стратегии именно правительством, а ждать в дальнейшем законопроект от правительства нет времени.

"Дедлайн плана Ukraine Facility для принятия этого закона – конец июня этого года. Эти сроки уже не выглядят реалистичными, учитывая парламентскую процедуру, поэтому начать необходимо как можно быстрее", – пояснила Радина.

По ее словам, в законопроекте есть позиции, которые соответствуют как бенчмаркам для вступления Украины в ЕС, так и декабрьскому коммюнике Качки-Кос.

"Буду просить коллег поддержать Антикоррупционную стратегию в первом чтении и как можно быстрее начать дискуссию ко второму", – заявила Радина.

Ранее "Европейская правда" узнала, что для получения части бюджетной поддержки по кредиту на 90 млрд евро от ЕС Украина должна провести ряд реформ, касающихся верховенства права и борьбы с коррупцией.

По данным источников "ЕвроПравды", в основу этих требований войдут элементы плана, известного под неофициальным названием "10 пунктов Качки-Кос" – один из пунктов предусматривает принятие Антикоррупционной стратегии. Речь идет о реформах по верховенству права и противодействию коррупции, в воплощении которых Украина пока не демонстрирует достаточного прогресса.