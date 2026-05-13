В Сербии проходят первые совместные военные учения с НАТО

На этой и следующей неделе на базе "Юг" и полигоне "Боровац" вблизи Буяноваца проходят первые совместные военные учения Республики Сербия и НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили журналистам в Минобороны Сербии.

В учениях под названием "НАТО-Сербия" принимают участие около 600 военнослужащих Вооруженных сил Сербии и вооруженных сил Италии, Румынии и Турции, в присутствии военных планировщиков и наблюдателей из Франции, Германии, Италии, Черногории, Румынии, Сербии, Турции, Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

Это учения тактического уровня, которые продлятся до 23 мая, предоставляя возможность военнослужащим вооруженных сил Сербии и стран-членов НАТО обменяться опытом и практиками работы.

В течение двухнедельных полевых занятий будут отрабатываться тактика, техника и процедуры, применяемые в операциях по поддержанию мира, такие как охрана базы, укомплектование и функционирование контрольно-пропускных пунктов, контроль толпы и ведение боевых действий в городской среде.

"Учения проводятся на основании решения правительства Республики Сербии и являются продолжением взаимовыгодного, конкретного и прозрачного сотрудничества между Сербией и НАТО в рамках программы "Партнерство ради мира", на равноправной основе и с уважением к нашему военному нейтралитету. Это сотрудничество направлено на сохранение мира и стабильности в регионе, повышение оперативных возможностей вооруженных сил, а также укрепление доверия и взаимопонимания", – отметили в Минобороны Сербии.

Участие в международных учениях улучшает способность командования и подразделений Вооруженных сил Сербии выполнять широкий круг задач, включая участие в миротворческих операциях; одновременно это подтверждает решимость Республики Сербия сотрудничать со всеми партнерами и сохранять мир и стабильность.

Хотя Сербия не является членом НАТО и критикует Альянс за бомбардировки в 1999 году из-за войны в Косове, с 2006 года она является участницей программы НАТО "Партнерство ради мира".

