Німецький турист повернув собору у Відні череп через 60 років після крадіжки

Чоловік із півночі Німеччини надіслав собору Святого Стефана у Відні коробку з черепом, який він вкрав 60 років тому, будучи молодим туристом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Посилку відкрив Франц Зегетнер, архіваріус собору, виявивши у ній череп. "Це не те, чого ти очікуєш", – прокоментував він уміст коробки, у якій також був лист.

Чоловік із півночі Німеччини написав, що він вкрав череп, коли був молодим туристом, близько 60 років тому, і тепер хоче його повернути.

Він взяв його під час екскурсії по катакомбах під собором Святого Стефана, де зберігаються останки близько 11 тисяч людей, похованих у 18 столітті.

У своєму листі турист із докорами сумління описав, як він намагався досягти внутрішнього спокою наприкінці свого життя.

"Після того, як він усе пояснив, було зворушливо, що хтось захотів спокутувати вчинок юнацького запалу. Так само зворушливо й те, що він дбайливо зберіг череп протягом багатьох років – хай це й було не за правилами – замість того, щоб бездумно позбутися його", – прокоментував архіваріус.

Невідомо, чий череп турист забрав із собою додому багато років тому, але зараз його перепоховали.

Нагадаємо, нещодавно Іспанія відібрала в Німеччини титул країни з найвищою церквою у світі.

А в Швеції здійснили перенесення 600-тонної 113-річної церкви.