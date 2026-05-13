В Чехии неизвестный проник в базилику и похитил череп святой

В Чехии из церкви неизвестный похитил 800-летний череп, который мог принадлежать канонизированной Здиславе из Лемберка.

Об этом сообщили правоохранители в среду, 13 мая, пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел в базилике Святого Лаврентия и Святой Здиславы в городе Яблонне-в-Подьештеди, примерно в 110 км к северу от Праги. По данным полиции, неизвестный проник в храм, забрал реликвию и скрылся.

По данным полиции, на размытых кадрах с камер наблюдения видно фигуру в черной одежде, которая бежит между церковными скамьями, держа похищенный череп.

СМИ публикуют фотографию с места событий, где видно разбитую витрину, за которой находился череп.

Фото: Reuters

"Это ужасная новость. Череп почитали паломники... Я не могу поверить, что кто-то практически средь бела дня похитил из церкви реликвию, ценность которой, прежде всего, историческая, а также духовная для верующих", – сказал пражский архиепископ Станислав Прибыл.

Святая Здислава из Лемберка жила в XIII веке и была известна благотворительностью и помощью бедным. Она была канонизирована в 1995 году Папой Римским Иоанном Павлом II.

В конце октября мужчина с севера Германии прислал собору Святого Стефана в Вене коробку с черепом, который он украл 60 лет назад, будучи молодым туристом.

