На лайнере во Франции – более 1700 человек на карантине после смерти пассажира от норовируса

Более 1 700 человек – 1 233 пассажира и 514 членов экипажа – находятся на карантине на круизном лайнере, стоящем у причала в Бордо, после смерти 90-летнего пассажира на фоне вспышки гастроэнтерита.

Как сообщается, около пятидесяти человек проявили симптомы норовируса, что заставило французские органы здравоохранения вмешаться.

На борту судна Ambassador Cruise Line, которое отправилось с Шетландских островов и проплыло через Белфаст, Ливерпуль и Брест в Бордо, а дальше должно направиться в Испанию, находятся преимущественно британские и ирландские пассажиры.

Оператор круиза, компания Ambassador Cruise Line, подтвердила изданию Guardian, что "некоторые пассажиры и члены экипажа на борту судна Ambition имели или имеют симптомы, характерные для желудочно-кишечных заболеваний" во время их 14-дневного путешествия.

Согласно сообщению, несколько человек сообщили о симптомах желудочного вируса после отправления судна из Ливерпуля.

На данный момент среди пассажиров и членов экипажа зарегистрировано 49 активных случаев желудочного вируса, что составляет чуть менее 3% от общего количества людей на борту.

Оператор подчеркнул, что относится к этой проблеме "чрезвычайно серьезно", применяя "усиленные санитарные и профилактические протоколы".

Французские органы здравоохранения "попросили провести плановую проверку состояния здоровья и медицинских записей на корабле", а образцы для анализа отправлены в университетскую больницу Бордо, где на обработку результатов потребуется "не менее шести часов".

Считается, что желудочно-кишечное заболевание никоим образом не связано с отдельной вспышкой хантавируса, которая доминировала в заголовках новостей на прошлой неделе.

В частности, во Франции выявили 22 пассажира авиарейсов, которые потенциально могли заразиться в результате контакта с больным хантавирусом.

Ранее сообщалось, что болезнь подтвердилась у одной из эвакуированных с судна MV Houndius, француженки – симптомы проявились уже во время репатриационного рейса с Тенерифе.

В Италии поместили на карантин двух человек – они летели из ЮАР в Нидерланды рейсом, на борту которого побывала больная.