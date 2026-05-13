Источники: открыть первый кластер для Украины в мае 2026 года – нереально

Начинать открытие переговорных кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз в мае 2026 года не планируется и уже технически невозможно.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из собственных источников в ЕС.

Несколько чиновников ЕС напомнили, что традиционно Межправительственная конференция, на которой открываются кластеры, проходит одновременно с Советом ЕС по общим вопросам (заседание министров по делам Евросоюза).

Ближайший Совет ЕС по общим вопросам состоится 26 мая, его повестка дня уже известна и сейчас согласовывается на уровне послов ЕС. Кстати, этот пункт стоит в повестке дня заседания Комитета постоянных представителей Coreper в среду, 13 мая – и вопроса расширения ЕС там нет.

Более того, Евросоюз не готов к открытию даже первого кластера технически.

Несмотря на то, что Еврокомиссия передала в Совет ЕС на рассмотрение государств-членов скрининговые отчеты и переговорные позиции (документ, который надо единогласно утвердить в Совете ЕС перед открытием каждого кластера) по всем шести кластерам для Украины, их анализ проводился лишь на экспертном уровне и на обсуждение послов фактически не выносился.

Серьезного обсуждения не было даже по первому кластеру "Основы" в январе 2025 года, когда он был уже готов к открытию, ведь дипломаты знали, что Венгрия будет блокировать этот процесс, вспомнил один из дипломатов.

Указанного вопроса нет и в повестке дня Комитета постоянных представителей на 18 мая.

Как сообщили "ЕвроПравде" на условиях анонимности дипломаты ряда государств ЕС и двое должностных лиц ЕС, открытие первого кластера "Основы" для Украины может состояться в июне 2026 года – но если на это будет политическая воля всех государств Евросоюза.

Следующее после майского заседание Совета ЕС по общим вопросам запланировано на 14 июня (Люксембург). А 18-19 июня в Брюсселе состоится Европейский совет – саммит лидеров ЕС.

Дипломатические собеседники "Европейской правды" обратили внимание на то, что новое правительство Венгрии еще не выразило четкую позицию относительно открытия украинских кластеров – и скорее всего не сделает это окончательно до официальных встреч нового венгерского премьера Петера Мадьяра с руководством ЕС (ориентировочно 21 мая) и Украины (встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться в начале июня на Закарпатье).

Так же неизвестно, какова истинная позиция многих других государств ЕС – ведь многие просто не озвучивали свои позиции, прячась за вето Венгрии, отметил один из дипломатов.

Как сообщала "Европейская правда", редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк написал, что Франция и Польша выступают против открытия более чем одного кластера с Украиной до осени – но потом опроверг свою публикацию.

В свою очередь еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос спрогнозировала 11 мая, что первый переговорный кластер для Украины может быть открыт во время председательства Кипра в ЕС (до 30 июня), а остальные пять – в июле 2026 года.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что к разблокированию переговорных кластеров для вступления Украины следует перейти уже в мае.

Тем временем будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр ожидает от Украины шагов в отношении венгерского меньшинства, прежде чем согласится на разблокирование вступления в ЕС.