Европейский Союз официально уведомил Совет Европы о намерении присоединиться к Соглашению о Специальном трибунале по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Андрей Сибига.

Как известно, 5 мая Совет ЕС утвердил решение о подписании Европейским Союзом Расширенного частичного соглашения о Специальном трибунале по преступлению агрессии России против Украины.

А уже 13 мая Сибига заявил, что ЕС официально уведомил Совет Европы о намерении присоединиться к Соглашению о Спецтрибунале.

"Чрезвычайно важно привлечь к полной ответственности и поставить перед судом руководство государства-агрессора, а также всех виновных", – добавил украинский министр.

По состоянию на 12 мая было известно, что уже 32 государства готовы присоединиться к соглашению.

Соглашение о создании спецтрибунала вынесут на голосование на заседании Комитета министров Совета Европы 14-15 мая в Кишиневе.

На Банковой рассчитывают, что предметом рассмотрения спецтрибунала станут действия не только топ-чиновников РФ, но и тех государств, которые оказали Москве непосредственную поддержку в войне против Украины.