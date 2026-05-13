ЕС официально уведомил Совет Европы о намерении присоединиться к соглашению о Спецтрибунале
Европейский Союз официально уведомил Совет Европы о намерении присоединиться к Соглашению о Специальном трибунале по преступлению агрессии России против Украины.
Об этом сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Андрей Сибига.
Как известно, 5 мая Совет ЕС утвердил решение о подписании Европейским Союзом Расширенного частичного соглашения о Специальном трибунале по преступлению агрессии России против Украины.
А уже 13 мая Сибига заявил, что ЕС официально уведомил Совет Европы о намерении присоединиться к Соглашению о Спецтрибунале.
"Чрезвычайно важно привлечь к полной ответственности и поставить перед судом руководство государства-агрессора, а также всех виновных", – добавил украинский министр.
По состоянию на 12 мая было известно, что уже 32 государства готовы присоединиться к соглашению.
Соглашение о создании спецтрибунала вынесут на голосование на заседании Комитета министров Совета Европы 14-15 мая в Кишиневе.
На Банковой рассчитывают, что предметом рассмотрения спецтрибунала станут действия не только топ-чиновников РФ, но и тех государств, которые оказали Москве непосредственную поддержку в войне против Украины.