Лидеры ЕС 18–19 июня обсудят вступление Украины в ЕС и санкции против России

Во время заседания Европейского совета 18–19 июня в Брюсселе лидеры государств Европейского Союза обсудят, в частности, перспективы вступления Украины в ЕС, новый, 21-й пакет санкций ЕС против России и переговоры о мире в Украине.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе на условиях анонимности сообщил причастный к подготовке к саммиту чиновник ЕС.

Руководители государств и правительств ЕС 18–19 июня обсудят новые санкции против России и вступление Украины в ЕС и завершение войны с Россией.

"В повестке дня июньского заседания Европейского совета запланировано обсуждение отношений ЕС с Украиной во всех сферах общих интересов. В частности, процесс вступления Украины в Евросоюз и осуществления дальнейшего давления на Россию, в том числе через новый, 21-й пакет санкций", – рассказал собеседник "Европейской правды".

Он уточнил, что также участники Евросовета обсудят планы совместной работы по борьбе с "теневым флотом" России.

Чтобы не было накладок с саммитом G7, который пройдет в Эвиане (Франция) с 15 по 17 июня, было решено начать саммит лидеров ЕС поздно вечером 18 июня и продолжить его 19 июня.

Кроме этого, лидеры ЕС обсудят рост цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке и его влияние на конкурентоспособность Евросоюза, обороноспособность ЕС и реализацию плана "Готовность 2030", недобросовестную конкуренцию со стороны Китая и долгосрочный бюджет ЕС 2028-2034.

Как сообщала "Европейская правда", высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас после завершения заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе 11 мая рассказала, что может войти в 21-й пакет санкций ЕС против России.

Напомним, что 20-й пакет санкций против России, утвержденный странами ЕС 23 апреля, содержит ограничения против "теневого флота", лиц и предприятий, поддерживающих военно-промышленный комплекс РФ, а также закладывает основу для дальнейшего запрета на морские услуги для поставки российской нефти.

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос спрогнозировала, что первый переговорный кластер для Украины может быть открыт во время председательства Кипра в ЕС (до 30 июня), а остальные пять – в июле 2026 года.