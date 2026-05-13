Экс-глава МИД Словакии о "Шахедах" над Ужгородом: "результат политики Фицо в отношении Путина"
Экс-министр иностранных дел Словакии Иван Корчок упрекнул премьера Роберта Фицо за политику в отношении Москвы после того, как российские ударные БПЛА долетели вплотную к границам страны.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем X.
Иван Корчок, который возглавлял МИД в правительстве Эдуарда Гегера – до сентября 2022 года, назвал российские "Шахеды" над Ужгородом демонстрацией "успеха" дружественной к Кремлю политики правительства Фицо.
"Сегодня Россия атакует Ужгород. Это на наших границах. Вот и результат Фицовой "мирной политики" в отношении Путина", – прокомментировал он.
Rusi dnes útočia na Užhorod. Sú na našich hraniciach. Toto je výsledok Ficovej „mierovej politiky“ u Putina.– Ivan Korcok (@IvanKorcok) May 13, 2026
Словакия в связи с атакой на почти два часа приостанавливала работу КПП на границе с Украиной.
Венгрия, где только что сменилось правительство, впервые за все время полномасштабной войны вызвала посла РФ из-за российских БПЛА над Закарпатьем.
Напомним, Фицо на 9 мая был единственным из европейских лидеров гостем правителя РФ в Москве. После визита он заявил, что если президент Украины заинтересован во встрече с Путиным, то должен звонить ему.
Перед визитом в Братиславе сообщали, что Роберт Фицо намерен передать хозяину Кремля "послание" от украинского президента Владимира Зеленского, и что он может получить от Путина "ценную информацию" о том, как тот видит усилия по прекращению войны.
Однако после встречи в окружении Путина заявили, что Фицо не передавал ему никаких посланий от президента Украины, хотя о теме Украины упоминали.