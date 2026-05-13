СМИ: украинские дронщики "разнесли" соперников из НАТО на учениях в Швеции

Украинские операторы БпЛА, которых привлекли к учениям НАТО на Готланде, "разнесли" шведских военных, которые должны были им противостоять.

Об этом сообщают в материале Associated Press, пишет "Европейская правда".

В рамках учений на шведском острове Готланд, за которыми журналистам разрешили наблюдать, симулировали военную угрозу для Швеции со стороны воображаемого противника с востока. К участию в учениях пригласили группу украинских операторов БПЛА, чтобы они поделились своим боевым опытом.

В итоге украинские пилоты "уничтожили" шведов-противников в сценарной игре, где украинской команде поручили роль условного агрессора.

По словам одного из пилотов с позывным "Тарик", игру пришлось трижды приостанавливать – чтобы шведские военные проанализировали, что можно было сделать лучше, но "в реальной ситуации они были бы уже мертвы".

По словам его собрата "Карата", у шведов "есть потенциал", но им нужно совершенствовать свои дроны и тактику, а командирам нужно глубже понимать реалии войны с массовым применением беспилотников.

Он описал, как выглядит работа украинских пилотов FPV-дронов на фронте – иногда при поддержке команд БпЛА-разведчиков, иногда "вслепую", и отметил, что военным партнерам трудно понять, как это, пока они это не увидели собственными глазами.

Главнокомандующий шведской армии, генерал Михаэль Клаессон отметил, что всем западным армиям нужно быстро учиться операциям с применением БпЛА, как и противодействию вражеским аппаратам, и самый быстрый способ – послушать украинцев.

На учениях Hedgehog-2025 украинские пилоты-дронщики также разгромили группировку "противника".

На этой неделе глава Пентагона подтвердил, что США направили своих военных в Украину обучаться применению дронов в реальных боевых условиях.