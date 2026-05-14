Трамп и Си ведут переговоры в Пекине

Президент США Дональд Трамп прибыл на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, где у него началась встреча с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Церемония началась с исполнения национального гимна США и 21-пушечного салюта.

Трамп отдал честь, а Си стоял рядом с ним. Затем прозвучал китайский национальный гимн.

Между лидерами состоялся короткий обмен репликами, и Трамп похлопал Си по плечу, когда они шли к детям.

После церемонии встречи Трамп и Си поднялись по лестнице в Большой зал народа, чтобы провести первую из серии встреч.

В начале встречи Си выступил с вступительным словом, отметив, что общие интересы Китая и США преобладают над разногласиями. Он также заявил, что успех Китая и США является возможностью для обеих сторон

"Пусть 2026 год станет историческим и знаковым годом для китайско-американских отношений, чтобы продолжить прошлое и открыть будущее", – заявил он.

Выразив благодарность за церемонию встречи, Трамп отметил, что у него и Си уже давно сложились "прекрасные отношения", благодаря которым им удавалось решать трудности по мере их возникновения, и добавил, что их ждет прекрасное будущее.

"Каждый раз, когда у нас возникала проблема, мы очень быстро ее решали", – сказал он, добавив, что уважает Китай и работу, проделанную Си.

"Вы – замечательный лидер, я говорю это всем, вы – замечательный лидер. Иногда людям не нравится, когда я это говорю, но я говорю это все равно, потому что это правда", – заявил Трамп.

По прилету в Пекин президента США встречали 300 китайских подростков в сине-белой униформе с китайскими и американскими флагами, а также военный почетный караул и военный оркестр.

Трамп перед тем, как отправиться в Китай на саммит с лидером страны Си Цзиньпином, заявил, что не рассчитывает на помощь в прекращении войны с Ираном.

Ранее президент США заявил, что обменялся с китайским лидером письмами на фоне сообщений о возможных поставках китайского оружия в Иран.