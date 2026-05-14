Стармер предупредил лейбористов: борьба за лидерство приведет к "хаосу"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предупредил своих министров и депутатов, что борьба за лидерство в Лейбористской партии может привести к "хаосу".

Об этом он заявил во время выступления в Палате общин, как сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Выступая в Палате общин, Стармер пообещал реформы в таких сферах, как здравоохранение, жилье и иммиграция.

"Мы не можем позволить, чтобы борьба за лидерство погрузила нас в хаос – этот вызов на 100% приведет к этому", – сказал он.

Премьер подчеркнул, что возглавляет "активное правительство лейбористов", которое "возвращает власть работникам, арендаторам и менее обеспеченным, дает голос рабочему классу и всем тем, кого статус-кво неоднократно игнорировал и отвергал".

Стоит отметить, что такое выступление Стармера происходило на фоне слухов о том, что министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг готовится уйти в отставку, а затем бросить вызов премьер-министру Киру Стармеру.

Стоит напомнить, что еще осенью 2025 года британские СМИ сообщали о проблемах внутри правительства. Тогда сторонники Стармера в частном порядке обвиняли Стритинга в подготовке заговора с целью отстранения премьера и его замены.

Сам он тогда решительно отверг такие обвинения, назвав их "абсолютно бессмысленными сообщениями".

