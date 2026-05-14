Британская армия заменит подаренные Украине пушки AS90 на немецкие гаубицы RCH 155

Британская армия получит значительное обновление своих артиллерийских возможностей в рамках оборонного контракта на сумму почти 1,15 млрд евро на 72 дистанционно управляемые гаубицы (RCH 155).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Артиллерийские системы нового поколения, разработанные в рамках партнерства между немецкими компаниями Rheinmetall и KNDS, заменят пушки AS90, подаренные Украине в 2023 году.

Установленная на бронированном шасси BOXER, RCH 155 может выпускать до восьми снарядов в минуту по целям на расстоянии до 70 километров, двигаясь со скоростью до 100 км/ч. Благодаря высокому уровню автоматизации системой могут управлять всего два солдата изнутри защищенного отсека экипажа.

"Великобритания откликнулась на призыв о помощи, предоставив Украине артиллерийские системы в начале войны. Мы знали о риске – пробеле в нашей боевой мощи – который это повлечет за собой", – отметил в своем заявлении заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Саймон Гамильтон.

"Успешное заключение контракта на RCH 155 для удовлетворения наших потребностей в 155-мм артиллерии непосредственной поддержки в сотрудничестве с Германией является первой значительной вехой в восстановлении этого потенциала", – добавил он.

Rheinmetall будет производить ключевые компоненты вооружения на своем заводе в Телфорде, что в центральной Англии, а KNDS UK будет строить приводные модули BOXER в городе Стокпорт на севере Англии.

Ожидается, что первые машины RCH 155 будут поставлены в 2028 году.

Соглашение, заключенное Организацией совместного сотрудничества в области вооружений (OCCAR), является частью британско-немецкого соглашения "Тринити Хаус", направленного на улучшение оборонного сотрудничества и оперативной совместимости в рамках НАТО.

