Рубио выразил сомнение в смысле существования НАТО

Госсекретарь США Марко Рубио задал вопрос о смысле существования НАТО из-за отказа некоторых партнеров в использовании авиабаз для ударов Соединенных Штатов по Ирану.

Об этом он сказал в интервью Fox News, текст которого приводит Госдеп, передает "Европейская правда".

По словам госсекретаря, одной из причин, почему он поддерживал НАТО, было то, что это давало США право на размещение военных баз.

"И поэтому, когда партнеры по НАТО отказывают вам в использовании этих баз – когда главная причина, почему НАТО является полезным для Америки, сейчас отказывается нам, например, Испания – то какой тогда смысл в Альянсе? Это начинает превращаться в нечто вроде "они являются союзниками, когда им это выгодно", – отметил Рубио.

Он признал, что есть страны в НАТО, которые очень помогли: "Выделю только одну – Португалию. Они сказали "да" еще до того, как мы даже попросили – рассказали им, в чем заключается вопрос".

Также он назвал Польшу, Румынию и Болгарию.

"Другие, например Испания, вели себя ужасно, просто ужасно. Поэтому я действительно считаю, что есть несколько очень актуальных вопросов по НАТО, а именно: какова цель пребывания в альянсе, польза от которого для нас заключается в этих правах на размещение военных баз, если во время конфликта, такого как тот, что мы имели с Ираном, они могут отказать нам в использовании этих баз?" – отметил он.

"Так зачем мы там? Только для того, чтобы защищать их, а не для продвижения наших национальных интересов? Это очень уместный вопрос, на который мы должны ответить", – заявил Рубио.

Ранее сообщалось, что у Трампа создали список "непослушных" стран НАТО, которым он хочет отомстить.

