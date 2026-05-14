США готують відкриття нового консульського офісу в Гренландії
Новини — Четвер, 14 травня 2026, 12:55 —
Сполучені Штати готуються до відкриття нового консульського приміщення в столиці Гренландії Нууку.
Про це пише DR, передає "Європейська правда".
Як зазначається, за кілька днів консульство США в Гренландії переїде з "невеликої червоної дерев’яної хатинки" поблизу промислового порту до нового приміщення в центрі Нуука.
Останніми днями кілька людей отримали запрошення на відкриття консульства 21 травня, і тепер посольство США в Данії підтвердило, що церемонія відкриття відбудеться.
До складу американської делегації, яка буде присутньою на відкритті, серед інших, входить спеціальний посланець Дональда Трампа в Гренландії Джефф Лендрі, який також візьме участь у відкритті консульства.
"Я з нетерпінням чекаю на можливість знову відвідати Гренландію і, зокрема, на відкриття наших нових консульських приміщень", – заявив посол США у Данії Кеннет Говері.
Як нагадується, з моменту, як у 2024 році гренландські ЗМІ повідомили, що США придбали весь перший поверх нещодавно збудованого комплексу, точилися спекуляції щодо того, коли і як нові приміщення будуть введені в експлуатацію.
Раніше повідомляли, що відвідати Гренландію збирається спецпосланець Трампа Лендрі.
BBC повідомили, що американська сторона у межах цих перемовин просигналізувала, що Штати хотіли б створити ще три бази на півдні Гренландії. За словами одного з джерел, Вашингтон при цьому добивається проголошення територій цих баз "суверенною територією США".
Прем’єр-міністр Гренландії підтвердив перемовини зі США стосовно збільшення американської військової присутності на острові.