США готують відкриття нового консульського офісу в Гренландії

Сполучені Штати готуються до відкриття нового консульського приміщення в столиці Гренландії Нууку.

Про це пише DR, передає "Європейська правда".

Як зазначається, за кілька днів консульство США в Гренландії переїде з "невеликої червоної дерев’яної хатинки" поблизу промислового порту до нового приміщення в центрі Нуука.

Останніми днями кілька людей отримали запрошення на відкриття консульства 21 травня, і тепер посольство США в Данії підтвердило, що церемонія відкриття відбудеться.

До складу американської делегації, яка буде присутньою на відкритті, серед інших, входить спеціальний посланець Дональда Трампа в Гренландії Джефф Лендрі, який також візьме участь у відкритті консульства.

"Я з нетерпінням чекаю на можливість знову відвідати Гренландію і, зокрема, на відкриття наших нових консульських приміщень", – заявив посол США у Данії Кеннет Говері.

Як нагадується, з моменту, як у 2024 році гренландські ЗМІ повідомили, що США придбали весь перший поверх нещодавно збудованого комплексу, точилися спекуляції щодо того, коли і як нові приміщення будуть введені в експлуатацію.

BBC повідомили, що американська сторона у межах цих перемовин просигналізувала, що Штати хотіли б створити ще три бази на півдні Гренландії. За словами одного з джерел, Вашингтон при цьому добивається проголошення територій цих баз "суверенною територією США".

Прем’єр-міністр Гренландії підтвердив перемовини зі США стосовно збільшення американської військової присутності на острові.