США готовятся к открытию нового консульства в Гренландии

Соединенные Штаты готовятся к открытию нового консульства в столице Гренландии Нууке.

Об этом пишет DR, передает "Европейская правда".

Как отмечается, через несколько дней консульство США в Гренландии переедет из "небольшой красной деревянной хижины" вблизи промышленного порта в новое помещение в центре Нуука.

В последние дни несколько человек получили приглашения на открытие консульства 21 мая, и теперь посольство США в Дании подтвердило, что церемония открытия состоится.

В состав американской делегации, которая будет присутствовать на открытии, среди прочих, входит специальный посланник Дональда Трампа в Гренландии Джефф Лэндри, который также примет участие в открытии консульства.

"Я с нетерпением жду возможности снова посетить Гренландию и, в частности, открытия наших новых консульских помещений", – заявил посол США в Дании Кеннет Говери.

Как напоминается, с момента, как в 2024 году гренландские СМИ сообщили, что США приобрели весь первый этаж недавно построенного комплекса, велись спекуляции относительно того, когда и как новые помещения будут введены в эксплуатацию.

Фото: DR

Ранее сообщалось, что посетить Гренландию собирается спецпосланник Трампа Лэндри.

BBC сообщили, что американская сторона в рамках этих переговоров дала понять, что США хотели бы создать еще три базы на юге Гренландии. По словам одного из источников, Вашингтон при этом добивается провозглашения территорий этих баз "суверенной территорией США".

Премьер-министр Гренландии подтвердил переговоры с США относительно увеличения американского военного присутствия на острове.