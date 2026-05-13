Президент Угорщини засудив атаку російських дронів на Закарпаття

Президент Угорщини Тамаш Шуйок заявив, що засуджує наймасштабніший на сьогодні російський дроновий удар по Закарпатській області.

Про це він написав у соцмережі Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Шуйок зазначив, що на Закарпаття "було здійснено наймасштабніший на сьогодні російський дроновий удар, який сягнув аж до Ужгорода".

"Інформації про постраждалих немає. Молюся за жителів Закарпаття! Я засуджую цей напад, потрібно зробити все, щоб війна нарешті закінчилася!" – написав угорський президент.

Нагадаємо, у 2025 році Тамаш Шуйок висловив співчуття постраждалим від російського ракетного обстрілу заводу в Мукачеві, але згодом видалив слово "російський" із публікації.

Петер Мадяр, на той момент ще лідер опозиції, заявив у відповідь, що "маріонетковому президенту" Угорщини має бути за це соромно.

13 травня, після зміни уряду Віктора Орбана, Угорщина вперше викликала російського посла до свого МЗС через масовану атаку РФ на Закарпаття.

Нова очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан заявила про "глибоке засудження" російської атаки.