Папа Римский назвал перевооружение в Европе "предательством дипломатии"

Папа Римский Лев XIV осудил рост военных расходов в Европе, которые в прошлом году увеличились под давлением президента США Дональда Трампа.

Об этом он заявил в четверг, 14 мая, во время выступления перед студентами университета в Риме, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Понтифик назвал это предательством дипломатии, а также заявил, что студенты не должны называть такое перевооружение "расходами на оборону". По его словам, мир "искалечен войнами".

"Не назовем "обороной" перевооружение, которое усиливает напряженность и нестабильность, сокращает инвестиции в образование и здравоохранение, подрывает доверие к дипломатии и обогащает элиты, которым безразлично общее благо", – заявил Папа Римский.

Трамп неоднократно упрекал европейских союзников за то, что они тратят слишком мало на вооружение, и в феврале подписал указ, который пересмотрит приоритетность списка покупателей американского оружия в пользу стран с более высокими расходами на оборону.

По настоянию Трампа, в 2025 году НАТО поддержало новую цель по расходам на оборону в размере 5% ВВП для своих членов.

Данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира свидетельствуют, что главным фактором глобального роста военных расходов в 2025 году стало увеличение расходов в Европе на 14% – до $864 млрд.

По данным SIPRI, мировые расходы на вооружение продолжают расти 11-й год подряд, при этом США, Китай и Россия выделяют больше всего средств среди всех стран мира. В 2025 году мировые военные расходы выросли на 2,9% – до 2,89 трлн долларов.

Также данные SIPRI свидетельствуют, что Германия значительно увеличила экспорт вооружений, опередив Китай и заняв четвертое место в мире.