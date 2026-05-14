Швейцария готова присоединиться к соглашению о Специальном трибунале по России

Швейцария сообщила Совету Европы о своей готовности присоединиться к Расширенному частичному соглашению, создающему основу для работы Специального трибунала по преступлению агрессии России.

Об этом сообщил в четверг глава МИД Андрей Сибига в соцсети X, пишет "Европейская правда".

Швейцария, отметил Сибига, играет особую роль в защите принципов и норм международного права, поэтому ее решение имеет большое значение для всего международного сообщества.

"Справедливость за преступление агрессии против Украины неизбежна, и трибунал больше не является абстрактной идеей. Он становится реальностью", – подчеркнул Сибига.

Напомним, 13 мая Европейский Союз официально сообщил Совету Европы о намерении присоединиться к Соглашению о Специальном трибунале по преступлению агрессии России против Украины.

Соглашение о создании Спецтрибунала вынесут на голосование на заседании Комитета министров Совета Европы 14-15 мая в Кишиневе.

На Банковой рассчитывают, что предметом рассмотрения Спецтрибунала станут действия не только топ-чиновников РФ, но и тех государств, которые оказали Москве непосредственную поддержку в войне против Украины.