Парламент Чехии высказался против первого съезда судетских немцев в Брно

Палата депутатов парламента Чехии поддержала резолюцию, в которой выражает несогласие с проведением первого съезда судетских немцев в Брно.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

На заседании 14 мая в Палате депутатов голосами коалиционных партий была принята резолюция, выражающая несогласие с проведением съезда судетских немцев. Больше всего документ продвигала популистская SPD спикера Томио Окамуры.

В выступлениях перед голосованием звучали заявления о том, что такое мероприятие является "проблемным" и выглядит как политическая провокация и попытка поставить под сомнение итоги Второй мировой войны, и что такой съезд будет не жестом примирения, а "раскрытием исторических ран, которые почти зажили".

В то же время в оппозиции дистанцировались от этого пункта обсуждения.

Лидер Пиратской партии Зденек Гжиб назвал раздувание этой темы "созданием дымовой завесы", за которой коалиция пытается скрыть реальные проблемы.

Лидер оппозиционной TOP 09 Матей Онджей Гавел и вице-лидер Христианско-демократического союза – Чехословацкой народной партии (KDU-ČSL) Франтишек Талиж заявили, что планируют поехать на мероприятие судетских немцев.

Мероприятие, запланированное на 22–25 мая, пройдет в Чехии впервые.

Премьер Андрей Бабиш выразил недовольство запланированным съездом и заявил, что никто из представителей чешского правительства не примет в нем участия. Также он выразил обеспокоенность возможным ухудшением отношений с Германией.

В Чехии неоднократно упоминали о примере Судетов, когда речь шла о попытках заставить Украину пойти на уступки России.