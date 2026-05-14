В ОБСЕ начали расследование по факту "промывания мозгов" похищенным РФ украинским детям

Более 40 стран-участниц ОБСЕ задействовали так называемый Московский механизм для расследования практики идеологического перевоспитания и милитаризации украинских детей, оказавшихся на оккупированных территориях и в России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своих официальных ресурсах заявили государства-участники инициативы, среди которых Литва и Финляндия.

14 мая в общей сложности 41 страна ОБСЕ, в сотрудничестве с Украиной, поддержала применение Московского механизма для расследования практики идеологической обработки и милитаризации украинских детей, оказавшихся на оккупированных территориях и на территории РФ.

Расследование сосредоточится на документировании практик идейного перевоспитания, милитаризации, принуждения, применения физического и психологического насилия в отношении детей, а также практик, направленных на размывание их украинской идентичности.

Отчет независимых экспертов по этому вопросу будет подготовлен ориентировочно к середине июля.

Этот шаг является продолжением другого подобного расследования 2023 года – о принудительном перемещении украинских детей на оккупированные территории или на территорию РФ.

Отмечается, что это уже шестое применение Московского механизма в связи с агрессией РФ против Украины.

Летом 2025 года Нидерланды и 40 других стран ОБСЕ инициировали запуск спецмеханизма для расследования пыток украинских военнопленных в России.