86-летнюю королеву Дании госпитализировали из-за проблем с сердцем
86-летняя королева Дании Маргрете в четверг была госпитализирована из-за стенокардии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление королевского дома Дании.
"Ее Величество королева Маргрете сегодня во второй половине дня была госпитализирована в больницу "Ригсгоспиталь" из-за стенокардии. Королева Маргрете останется в больнице в течение выходных для наблюдения и проведения дополнительных обследований", – говорится в заявлении королевского двора Дании.
Отмечается, что королева чувствует усталость, но находится в хорошем настроении.
Королевский двор сообщит о новых подробностях, когда они появятся.
Королеву Маргрете несколько раз госпитализировали в течение последних лет. 16 апреля ей исполнилось 86 лет.
В мае прошлого года королеву госпитализировали для наблюдения из-за простуды, а через несколько дней выписали.
В 2023 году она перенесла серьезную операцию на спине и длительное время находилась на больничном, не выполняя королевских обязанностей.
Напомним, Маргрете стала первым монархом страны за почти 900 лет, которая добровольно отреклась от престола в пользу своего сына Фредерика Х.
