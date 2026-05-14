86-летнюю королеву Дании госпитализировали из-за проблем с сердцем

86-летняя королева Дании Маргрете в четверг была госпитализирована из-за стенокардии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление королевского дома Дании.

"Ее Величество королева Маргрете сегодня во второй половине дня была госпитализирована в больницу "Ригсгоспиталь" из-за стенокардии. Королева Маргрете останется в больнице в течение выходных для наблюдения и проведения дополнительных обследований", – говорится в заявлении королевского двора Дании.

Отмечается, что королева чувствует усталость, но находится в хорошем настроении.

Королевский двор сообщит о новых подробностях, когда они появятся.

Королеву Маргрете несколько раз госпитализировали в течение последних лет. 16 апреля ей исполнилось 86 лет.

В мае прошлого года королеву госпитализировали для наблюдения из-за простуды, а через несколько дней выписали.

В 2023 году она перенесла серьезную операцию на спине и длительное время находилась на больничном, не выполняя королевских обязанностей.

Напомним, Маргрете стала первым монархом страны за почти 900 лет, которая добровольно отреклась от престола в пользу своего сына Фредерика Х.

Напомним, в феврале король Дании совершил визит солидарности в Гренландию.