Осужденного за геноцид Младича отказались освобождать по ходатайству о приближении смерти

Суд отклонил ходатайство осужденного за геноцид в Сребренице командира боснийских сербов Ратко Младича об освобождении из тюрьмы на том основании, что он находится на закате своей жизни.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Соглашаясь с тем, что он "находится на завершающем этапе своей жизни", судья Грасиэла Гатти Сантана отметила, что условия в тюрьме ООН и ее больнице в Гааге "настолько высокого качества, что комфорт Младича может быть обеспечен в максимальном объеме".

"Нигде больше не существует дополнительного лечения, которого нет в Нидерландах", – заявила судья.

Гатти Сантана признала, что "текущее состояние Младича является крайне тяжелым".

Однако она добавила, что он "продолжает получать всестороннее и гуманное лечение" от квалифицированных врачей, медсестер и тюремного персонала.

"Он пользуется исключительным режимом посещений, что позволяет ему часто общаться с друзьями и семьей, включая возможность присутствия членов семьи рядом с ним в его последние минуты", – говорится в решении.

Неизвестно, сможет ли Младич обжаловать это решение.

Ранее в этом месяце его адвокаты заявили, что он уже длительное время прикован к постели или находится в инвалидной коляске.

Они также сообщили, что во время телефонного разговора с сыном он, вероятно, перенес инсульт, в результате чего почти утратил способность говорить.

По их словам, двое врачей оценили его состояние как тяжелое и отметили, что "риск неминуемой смерти высок", призвав к его немедленному временному или условному освобождению в больницу или хоспис, где говорят на сербском языке.

Команда защиты стремилась к его возвращению домой, а правительство Сербии четко дало понять, что готово предоставить суду гарантии, если его освободят.

В июле 2021 года Младича по окончательному приговору приговорили к пожизненному заключению за серию военных преступлений и преступлений против человечности во время войны в Боснии 1992-95 годов, в том числе за осаду Сараево и геноцид в Сребренице.

В прошлом году он уже ходатайствовал об освобождении, адвокаты также ссылались на тяжелое состояние здоровья и утверждали, что ему осталось жить, возможно, месяц. Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов ООН тогда отклонил ходатайство с объяснением, что тюрьма обеспечивает медицинскую помощь на достаточном уровне.

Младич был командиром сербской армии в войне в Боснии в 1992-1995 годах. Его арестовали в 2011 году в Сербии, а затем экстрадировали в Гаагу. Он был генералом в армии бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, также приговоренного к пожизненному заключению за геноцид в Сребренице. Часть сербских националистов, впрочем, считают его героем.

