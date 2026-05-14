Британский депутат ушел в отставку, чтобы проложить путь в парламент оппоненту Стармера

Британский депутат от Лейбористской партии Джош Саймонс в четверг заявил, что сложит свои полномочия депутата парламента, чтобы дать мэру Большого Манчестера Энди Бернему возможность вернуться в парламент и бросить вызов премьер-министру Киру Стармеру.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Мэр Большого Манчестера подтвердил в четверг, что обратится к национальному исполнительному комитету Лейбористской партии с просьбой разрешить ему баллотироваться на выборах, что оказывает сильное давление на Кира Стармера.

"Сегодня я ставлю на первое место людей, которых я представляю, и страну, которую люблю, и ухожу в отставку с поста депутата от округа Мейкерфилд. Я ухожу в сторону, чтобы Энди Бернем мог вернуться домой, бороться за возвращение в парламент и, если его изберут, продвигать изменения, в которых так нуждается наша страна", – заявил Саймонс.

Ранее в четверг представитель Лейбористской партии Уэс Стритинг подал в отставку с поста министра здравоохранения и призвал к проведению конкурса на лидерство с целью отстранения Стармера.

Саймонс не может напрямую просто передать место Бернему. Вместо этого для его замещения придется провести довыборы, в которых смогут участвовать и другие партии.

Саймонс выиграл место в округе Мейкерфилд в Большом Манчестере на выборах 2024 года с перевесом в 5 399 голосов над кандидатом от правопопулистской партии Найджела Фаража Reform UK. Со времени тех выборов популярность Reform UK резко возросла, тогда как популярность Лейбористской партии упала, что означает, что борьба за это место, вероятно, будет ожесточенной.

Бернем уже несколько месяцев пытался вернуться в парламент, но Стармер заблокировал его участие в дополнительных выборах в начале этого года, что вызвало гнев внутри партии.

Найджел Фарадж заявил, что его партия "бросит абсолютно все" на выборы, поскольку он пытается остановить путь к власти одной из крупнейших фигур Лейбористской партии.

