Коли ЄС почне реальні перемовини про вступ України і хто хоче загальмувати процес

Україна хоче відкрити вже 26 травня перший кластер у перемовинах про вступ до ЄС, а інші пʼять – невдовзі після цього.

Такі цитати українського міністра Андрія Сибіги поширилися у ЗМІ після засідання Ради ЄС у закордонних справах в Брюсселі 11 травня. Причому цей пункт навіть включили у офіційне повідомлення МЗС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос прогнозує, що перший кластер відкриють до кінця головування в ЄС Кіпру (до 30 червня), а всі інші кластери – в липні 2026 року.

Утім, дипломати у Брюсселі, що спілкувалися з "Європейською правдою" не під запис, кажуть, що відкриття останніх кластерів може затягнутися до осені, а то й ще довше.

Про те, коли ЄС почне відкривати кластери для України і якою є ситуація насправді, читайте в статті Тетяни Висоцької та Сергія Сидоренка з "Європейської правди". Далі – стислий її виклад.

"Для відкриття кластерів все готове", – запевнив днями "ЄвроПравду" один з посадовців Єврокомісії. І проєкти переговорних позицій, і так звані "бенчмарки" (benchmarks) вже передано в Раду ЄС для розгляду. Їх ще взимку попередньо затвердили 26 держав – тобто усі, крім Угорщини, і це дозволило запустити технічні переговори через "фронтлоудинг".

Але на політичному рівні жодного просування вперед немає.

І поразка на виборах Віктора Орбана цю ситуацію поки не змінила.

12 травня редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк повідомив, що проти відкриття відразу усіх кластерів для України найбільш активно виступають Франція та Польща – вони, мовляв, лобіюють варіант, коли відкриття інших кластерів відкладеться на пізніше, орієнтовно до осені.

Дійсно, Париж та Варшава мають всі причини не поспішати з цим процесом – а примусити Київ спочатку виконати певні умови.

Польщу і Францію об’єднує те, що в обох державах є сильне аграрне лоббі, яке боїться конкуренції з боку українських аграріїв (і небезпідставно). Також в обох країнах є побоювання, що вступ України до ЄС зруйнує фонд Спільної агрополітики ЄС, яка зараз забезпечує для агросектору цих країн – щорічне щедре фінансування з бюджету ЄС.

І є ще одна особливість, що об’єднує ці дві країни.

Це те, що в обох у 2027 році відбудуться вибори: у Франції президентські, а в Польщі – парламентські. А сильні фермерські рухи – це насамперед великі групи виборців, які можуть стати проблемою під час найближчого голосування.

Але варто наголосити: Франція та Польща не одні з такими застереженнями. Так само з недовірою та побоюванням ставляться до української аграрної євроінтеграції й в Угорщині, Румунії, Болгарії тощо.

Не йдеться про те, що якась із країн готова ветувати рух України до ЄС. І так само Польща та Франція, попри те, що їхні дії зумовлені також наближенням виборів, не розглядають можливості зупинки України до свого голосування. Цей сценарій навіть не звучить у обговореннях.

Однак ідеї про певну зміну критеріїв для України дійсно обговорюються.

У розмовах всередині ЄС щодо можливої зміни критеріїв для України йдеться передусім про два кластери: №5 (сільське господарство) і №4 (зокрема у главах щодо транспорту, де Польща є фактичним монополістом у вантажних перевезеннях).

Та й загалом, рівень суперечності за різними блоками переговорів з Україною є відмінним. Тому зараз в Брюсселі все частіше радять не сподіватися на відкриття всіх кластерів одночасно.

Перший кластер може бути відкритий не раніше середини червня.

Численні розмови з європейськими джерелами свідчать, що один чи два, або й три кластери (№6 "Зовнішні відносини", №2 "Внутрішній ринок" та, імовірно, №3 "Конкуренція") відкриють у липні 2026, на початку головування Ірландії.

А з кластерами 4 та 5, щодо яких тривають розмови про зміну позицій – процес може затягнутися, потенційно, навіть на осінь 2026 року. Хоча є також скептики, що прогнозують відтермінування сільськогосподарського кластера аж до 2027 року.

