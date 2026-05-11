Когда ЕС начнёт реальные переговоры о вступлении Украины и кто хочет затормозить этот процесс

Украина хочет открыть уже 26 мая первый кластер в переговорах о вступлении в ЕС, а остальные пять – вскоре после этого.

Такие цитаты украинского министра Андрея Сибиги распространились в СМИ после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе 11 мая. Причем этот пункт даже включили в официальное сообщение МИД.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос прогнозирует, что первый кластер откроют до конца председательства в ЕС Кипра (до 30 июня), а все остальные кластеры – в июле 2026 года.

Впрочем, дипломаты в Брюсселе, общавшиеся с "Европейской правдой" не под запись, говорят, что открытие последних кластеров может затянуться до осени, а то и еще дольше.

О том, когда ЕС начнет открывать кластеры для Украины и какова ситуация на самом деле, читайте в статье Татьяны Высоцкой и Сергея Сидоренко из "Европейской правды"

"Для открытия кластеров всё готово", – заверил на днях "ЕвроПравду" один из чиновников Еврокомиссии. И проекты переговорных позиций, и так называемые "бенчмарки" (benchmarks) уже переданы в Совет ЕС на рассмотрение. Их еще зимой предварительно одобрили 26 государств – то есть все, кроме Венгрии, и это позволило запустить технические переговоры через "фронтлоудинг".

Но на политическом уровне никакого продвижения вперед нет.

И поражение на выборах Виктора Орбана эту ситуацию пока не изменило.

12 мая редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк сообщил, что против открытия сразу всех кластеров для Украины наиболее активно выступают Франция и Польша – они, мол, лоббируют вариант, при котором открытие других кластеров отложится на более поздний срок, ориентировочно до осени.

Действительно, у Парижа и Варшавы есть все причины не спешить с этим процессом – а заставить Киев сначала выполнить определенные условия.

Польшу и Францию объединяет то, что в обеих странах существует сильное аграрное лобби, которое опасается конкуренции со стороны украинских аграриев (и не без оснований). Также в обеих странах есть опасения, что вступление Украины в ЕС разрушит фонд Общей агрополитики ЕС, которая сейчас обеспечивает агросектору этих стран ежегодное щедрое финансирование из бюджета ЕС.

И есть еще одна особенность, объединяющая эти две страны.

Это то, что в обеих странах в 2027 году состоятся выборы: во Франции президентские, а в Польше – парламентские. А сильные фермерские движения – это прежде всего большие группы избирателей, которые могут стать проблемой во время ближайшего голосования.

Но стоит подчеркнуть: Франция и Польша не единственные с такими оговорками. Так же с недоверием и опасением относятся к украинской аграрной евроинтеграции и в Венгрии, Румынии, Болгарии и т. д.

Речь не идет о том, что какая-то из стран готова наложить вето на движение Украины в ЕС. И точно так же Польша и Франция, несмотря на то, что их действия обусловлены также приближением выборов, не рассматривают возможности остановки Украины до своего голосования. Этот сценарий даже не звучит в обсуждениях.

Однако идеи об определенном изменении критериев для Украины действительно обсуждаются.

В разговорах внутри ЕС о возможном изменении критериев для Украины речь идет прежде всего о двух кластерах: №5 (сельское хозяйство) и №4 (в частности, в главах, касающихся транспорта, где Польша является фактическим монополистом в грузовых перевозках).

Да и в целом уровень противоречий по различным блокам переговоров с Украиной значительно различается. Поэтому сейчас в Брюсселе всё чаще советуют не рассчитывать на открытие всех кластеров одновременно.

Первый кластер может быть открыт не раньше середины июня.

Многочисленные беседы с европейскими источниками свидетельствуют о том, что один, два или даже три кластера (№ 6 "Внешние отношения", № 2 "Внутренний рынок" и, вероятно, № 3 "Конкуренция") откроют в июле 2026 года, в начале председательства Ирландии.

А с кластерами 4 и 5, в отношении которых продолжаются переговоры об изменении позиций, процесс может затянуться, потенциально, даже до осени 2026 года. Хотя есть также скептики, прогнозирующие отсрочку сельскохозяйственного кластера аж до 2027 года.

