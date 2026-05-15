Командующий ВС Германии: Россия может напасть на НАТО в 2029 году

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер считает, что в 2029 году Россия будет способна напасть на НАТО, причем это может произойти даже раньше.

Об этом он сказал в совместном с британским коллегой Ричардом Найтоном интервью газете Süddeutsche Zeitung, передает "Европейская правда".

Он отвечал на вопрос о реальности угрозы, когда Путин сможет атаковать НАТО.

"Различные показатели – вооружение, увеличение численности личного состава, экономические и политические изменения – указывают на одну дату: 2029 год. Может ли это произойти раньше? Да", – отметил Бройер.

"Именно поэтому нам нужны, во-первых, готовность к немедленному вступлению в бой; во-вторых, усиление боеспособности к 2029 году; и, в-третьих, технологическое превосходство к 2035 году и в дальнейшем. Новая военная стратегия и профиль боеспособности определяют путь вперед", – добавил командующий.

По словам британского командующего, точную дату предсказать трудно.

"Но тенденция очевидна: угроза усиливается. Россия ведет боевые действия в Украине, делает выводы из этого опыта и разрабатывает новые технологии. А Путин продемонстрировал свою готовность нападать на суверенные государства. Чем ближе к российской границе, тем сильнее это ощущается", – отметил Нейтон.

Разведка Эстонии убеждена, что Россия не намерена начинать военное вторжение на территорию какого-либо государства НАТО в этом или следующем году, но будет продолжать восстанавливать свои вооруженные силы.

Глава Командования поддержки Вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Геральд Функ считает, что Россия нападет на страны НАТО в течение двух-трех лет.

В то же время в НАТО планируют в течение следующих двух лет провести масштабное перевооружение на границе с Россией и Беларусью, накопить там значительно больше оружия и создать безлюдную роботизированную зону.