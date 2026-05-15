Работа аэропорта Хельсинки была приостановлена из-за дрона в воздушном пространстве

Воздушное сообщение в аэропорту Хельсинки было приостановлено на несколько часов из-за угрозы в воздушном пространстве Уусимаа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Например, из двух самолетов, прибывших из Токио в пятницу утром, один был перенаправлен в аэропорт "Стокгольм-Арланда", а другой – в аэропорт Рованиеми. Самолет, прибывший из Осаки, также приземлился в Рованиеми.

Рованиеми используется в качестве запасного аэропорта для рейсов, следующих через Северный полюс, поскольку самолеты входят в воздушное пространство Финляндии через Лапландию.

Рейсы, прибывающие из Гонконга, Сингапура и Малаги, были перенаправлены в Стокгольм-Арланду.

Авиакомпании отменили около десятка утренних рейсов, вылетавших из аэропорта Хельсинки. Время вылета большинства рейсов было перенесено на время после 8 утра.

Власти опубликовали предупреждение рано утром, сообщив, что над Уусимаа движется потенциально опасный беспилотный летательный аппарат. Людям было рекомендовано оставаться в помещениях. Однако к 7 часам утра было объявлено, что опасность миновала и летательный аппарат больше не представляет угрозы. Неизвестно, как скоро воздушное движение вернется к нормальному режиму.

Закрытие воздушного пространства Уусимаа также повлияет на рейсы в Финляндии и прилегающих районах.

Авиакомпания Finnair отменила утренние рейсы из аэропорта Хельсинки в Куопио, Оулу и Рованиеми.

Киммо Кохвакка, генеральный директор Службы спасения Министерства внутренних дел, сообщил агентству STT, что, по имеющейся на данный момент информации, по крайней мере один дрон попал на территорию Финляндии.

Национальные вооруженные силы Латвии в ночь на 15 мая сообщили о возможной угрозе в воздушном пространстве в Краславском, Лудзском, Балвском и Резекненском краях вблизи границы с РФ.

