Уряд Португалії продовжує просувати реформу ринку праці, проти якої виступають профспілки

Уряд Португалії, що складається з правоцентристської меншості, у четвер продовжив реалізацію свого плану реформи ринку праці, оприлюднивши дещо доопрацьований проєкт закону після того, як переговори з профспілками зірвалися, сподіваючись отримати схвалення парламенту за підтримки ультраправих.

Про це, як пише "Європейська правда", передає Reuters.

Перегляд понад 100 статей трудового кодексу, розпочатий у вересні, є ключовим елементом урядової програми з підвищення продуктивності та зростання.

Обов'язкові переговори між урядом, роботодавцями та профспілками тривали майже дев'ять місяців, але минулого тижня завершилися без досягнення згоди.

Профспілки звинуватили уряд у тому, що він надає перевагу роботодавцям за рахунок прав працівників, запроваджуючи правила, які збільшують нестабільність зайнятості.

Міністерка праці Марія до Росаріо Рамальо заявила журналістам, що Португалія має друге за жорсткістю трудове законодавство серед країн Організації економічного співробітництва та розвитку, що "призвело до нинішнього рівня низької продуктивності, низьких заробітних плат і навіть бідності серед працюючих", які необхідно змінити.

Європейське статистичне бюро Eurostat оцінює продуктивність праці в Португалії за годину роботи на рівні 80,5% від середнього показника по блоку, що є п’ятим найнижчим результатом.

Серед найбільш суперечливих заходів реформа передбачає спрощення звільнення з поважних причин, надання компаніям права відмовляти працівникам у поновленні на роботі у випадках незаконного звільнення за умови виплати компенсації, а також скасування обмежень на аутсорсинг.

Андре Вентура, лідер ультраправої партії Chega, заявив, що готовий до переговорів, але вимагає зниження пенсійного віку, який зараз становить 66 років і дев'ять місяців, та відновлення трьох днів щорічної відпустки, скасованих після надання країні фінансової допомоги у 2011 році.

"Це два ключові пункти, від яких ми не відступимо", – сказав він, не уточнюючи свою вимогу щодо пенсійного віку.

Третя за чисельністю парламентська сила, Соціалістична партія, виступила проти реформи, а її лідер Жозе Луїш Карнейру заявив, що вона "відкриє двері для закону джунглів" на ринку праці, не покращивши при цьому продуктивність.

В уряді Португалії раніше говорили, що законопроєкт має підвищити рівень продуктивності та гнучкості на ринку праці.

У квітні у Лісабоні десятки тисяч людей вийшли на вулиці, протестуючи проти запланованих урядом трудових реформ.