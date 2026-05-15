Правительство Португалии продолжает продвигать реформу рынка труда, против которой выступают профсоюзы

Правительство Португалии, состоящее из правоцентристского меньшинства, в четверг продолжило реализацию своего плана реформы рынка труда, обнародовав несколько доработанный проект закона после того, как переговоры с профсоюзами сорвались, в надежде получить одобрение парламента при поддержке ультраправых.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Пересмотр более 100 статей трудового кодекса, начатый в сентябре, является ключевым элементом правительственной программы по повышению производительности и росту.

Обязательные переговоры между правительством, работодателями и профсоюзами длились почти девять месяцев, но на прошлой неделе завершились без достижения соглашения.

Профсоюзы обвинили правительство в том, что оно отдаёт предпочтение работодателям в ущерб правам работников, вводя правила, которые увеличивают нестабильность занятости.

Министр труда Мария до Росарио Рамальо заявила журналистам, что Португалия имеет второе по строгости трудовое законодательство среди стран Организации экономического сотрудничества и развития, что "привело к нынешнему уровню низкой производительности, низких заработных плат и даже бедности среди работающих", которые необходимо изменить.

Европейское статистическое бюро Eurostat оценивает производительность труда в Португалии за час работы на уровне 80,5% от среднего показателя по блоку, что является пятым самым низким результатом.

Среди наиболее спорных мер реформа предусматривает упрощение увольнения по уважительным причинам, предоставление компаниям права отказывать работникам в восстановлении на работе в случаях незаконного увольнения при условии выплаты компенсации, а также отмену ограничений на аутсорсинг.

Андре Вентура, лидер ультраправой партии Chega, заявил, что готов к переговорам, но требует снижения пенсионного возраста, который сейчас составляет 66 лет и девять месяцев, и восстановления трех дней ежегодного отпуска, отмененных после предоставления стране финансовой помощи в 2011 году.

"Это два ключевых пункта, от которых мы не отступим", – сказал он, не уточняя свое требование относительно пенсионного возраста.

Третья по численности парламентская сила, Социалистическая партия, выступила против реформы, а ее лидер Жозе Луиш Карнейру заявил, что она "откроет дверь для закона джунглей" на рынке труда, не улучшив при этом производительность.

В апреле в Лиссабоне десятки тысяч людей вышли на улицы, протестуя против запланированных правительством трудовых реформ.