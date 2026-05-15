У Польщі анонсували візит Мадяра вже наступного тижня

Речник польського уряду Адам Шлапка заявив, що новий прем'єр Угорщини Петер Мадяр відвідає Польщу вже наступного тижня.

Про це він сказав в ефірі RMF FM, передає "Європейська правда".

"З прем'єром Туском він, найімовірніше, зустрінеться в середу наступного тижня", – повідомив Адам Шлапка.

"Я думаю, що він також зустрінеться з паном президентом", – додав речник, не виключаючи, що відбудеться також зустріч з кардиналом Гжегожем Рисем.

Ведучий запитав, чи в українських питаннях Польща буде говорити з Угорщиною "більш єдиним голосом".

"Напевно, буде краще. Погляди чи риторика – це одне, а те, що Віктор Орбан поводився іноді, м’яко кажучи, нераціонально з точки зору Європи і, мабуть, також Угорщини, або діяв в інтересах якихось своїх зовнішніх партнерів, – це зовсім інше", – заявив Шлапка.

"Вже перші рішення, які ухвалив уряд Мадяра, скоріше за все, свідчать про те, що тут відбудуться зміни. Як у питаннях, що стосуються України, підходу до Росії, так і в питаннях, що стосуються Європи", – підсумував він.

Наразі невідомо, чи буде візит Мадяра до Польщі його першим закордонним візитом на посаді. Варто зазначити, що нова очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан свою першу телефонну розмову провела з польським колегою Радославом Сікорським.

13 травня президент Угорщини засудив атаку російських дронів на Закарпаття, а очільниця МЗС Угорщини в новому уряді викликала через це російського посла – що стало першим таким випадком за час повномасштабної війни.