Фіцо у другу річницю замаху на нього похизувався, як плаває в озері

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у другу річницю замаху на нього показав, як займається спортом.

Відповідне відео він розмістив у Facebook, передає "Європейська правда".

У короткому ролику Фіцо показав, як відтискається, грається з собакою і плаває в озері.

"Пам’ятайте: те, що вас не вбиває, робить вас сильнішими", – каже він наприкінці відео, назвавши його як свій другий день народження.

Цього дня Фіцо планує відвідати місто Гандлова, де проведе пресконференцію.

Нагадаємо, 15 травня 2024 року у Словаччині скоїли замах на Фіцо після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Перший час після інциденту були сумніви, чи виживе поранений прем’єр ("ЄвроПравда" розповідала про ці події у статті П'ять пострілів у прем'єра).

Нападником виявився 71-річний Юрай Цинтула. На допиті він стверджував, що хотів не вбити Фіцо, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі провадити свою політику, з якою нападник був незгодний.

Суд не пом’якшив вирок Цинтулі, залишивши у силі рішення про 21 рік позбавлення волі.