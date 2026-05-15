Трамп анонсировал открытие бального зала в 2028 году

Американский президент Дональд Трамп заявил, что строительство бального зала "опережает график".

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

После того как Трамп посетил Пекин, где встретился с китайским лидером Си Цзиньпином, он заявил, что в "Китае есть бальный зал, и в США тоже должен быть".

"Он сейчас строится, опережая график, и станет лучшим объектом такого типа во всей стране", – отметил он.

Американский президент заявил, что открытие запланировано примерно на сентябрь 2028 года.

Напомним, в конце 2025 года Национальный фонд охраны исторического наследия подал иск против Белого дома с требованием прекратить строительство бального зала Трампа.

Стоимость бального зала постоянно росла – от $200 млн до последней оценки Трампа в $400 млн. Сначала Трамп заявлял, что проект "не будет мешать нынешнему зданию", а потом снес все восточное крыло.

1 апреля суд в США обязал приостановить строительство бального зала, а через несколько дней федеральная комиссия по планированию одобрила планы Трампа, заявив, что решение федерального суда о приостановке строительства не влияет на процесс рассмотрения.

Вечером 25 апреля в Вашингтоне во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле, где находился Трамп с первой леди Меланией Трамп, раздались выстрелы. После этого он заявил, что такой стрельбы никогда не произошло если бы на территории Белого дома был построен "большой и защищенный бальный зал".