Мерц заявил, что не советовал бы своим детям сейчас ехать в США

Канцлер Германии Фридрих Мерц сейчас бы не советовал своим детям поездку в США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

"Я бы не рекомендовал своим детям сегодня ехать в США, получать там образование и работать, просто потому, что там внезапно сложился определенный социальный климат", – сказал Мерц во время беседы с молодежью на Католическом конгрессе в Вюрцбурге.

"Я большой поклонник Америки. Но сейчас моя приверженность не растет", – продолжил он.

Социальный климат там стремительно изменился, отметил он.

"Сегодня даже самые образованные люди в Америке испытывают большие трудности с поиском работы", – сказал Мерц.

Президент США Дональд Трамп ранее набросился на Мерца после того, как немецкий лидер сказал, что Иран "унижает" США.

На фоне спора между Трампом и Мерцем стало известно о выводе пяти тысяч военных с территории Германии. Впоследствии Трамп заявил, что планирует "гораздо большее" сокращение войск в Германии, чем 5 тысяч.

Читайте подробно на эту тему в статье: Наказание для Германии. Почему Трамп выводит войска из Европы и является ли это местью за Иран.