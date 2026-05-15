Дипломати відвідали місце трагедії в Києві, де від російської ракети загинули 24 людини

Новини — П'ятниця, 15 травня 2026, 16:35 — Марія Ємець

Близько 60 дипломатів відвідали місце влучання російської ракети у Дарницькому районі Києва, де загинули 24 людини. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі МЗС України, у посольстві Фінляндії та Швейцарії. 

В МЗС України повідомили, що 15 травня місце трагедії біля метро "Харківська" відвідали понад 60 керівників іноземних дипломатичних місій. 

На сторінці посольства Фінляндії опублікували фото з місця події, зазначивши, що від них була посол Тар’я Фернандес.

"Висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих та всім, кого торкнулася ця трагедія. Мирні жителі ніколи не повинні ставати цілями ракетних атак. Фінляндія залишається непохитною у своїй підтримці України в захисті її суверенітету, свободи та права жити в мирі", – зазначили у фінському посольстві.

"Швецарія рішуче засуджує цей удар по цивільних та висловлює співчуття родинам і близьким загиблих і постраждалих", – зазначили у посольстві Швейцарії. 

Посольства Фінляндії, Німеччини та багато інших приспустили прапори на знак жалоби за загиблими. 

Як повідомляли, під ранок 14 травня одна з повітряних цілей, якою РФ атакувала Київ, влучила у панельну 9-поверхівку біля метро "Харківська", що призвело до руйнування всіх поверхів блоку. Під завалами загинули 24 людини, серед них троє дітей; ще близько 50 мешканців постраждали. 

