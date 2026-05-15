Дипломати відвідали місце трагедії в Києві, де від російської ракети загинули 24 людини

Близько 60 дипломатів відвідали місце влучання російської ракети у Дарницькому районі Києва, де загинули 24 людини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі МЗС України, у посольстві Фінляндії та Швейцарії.

В МЗС України повідомили, що 15 травня місце трагедії біля метро "Харківська" відвідали понад 60 керівників іноземних дипломатичних місій.

На сторінці посольства Фінляндії опублікували фото з місця події, зазначивши, що від них була посол Тар’я Фернандес.

"Висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих та всім, кого торкнулася ця трагедія. Мирні жителі ніколи не повинні ставати цілями ракетних атак. Фінляндія залишається непохитною у своїй підтримці України в захисті її суверенітету, свободи та права жити в мирі", – зазначили у фінському посольстві.

"Швецарія рішуче засуджує цей удар по цивільних та висловлює співчуття родинам і близьким загиблих і постраждалих", – зазначили у посольстві Швейцарії.

Upon invitation by the @MFA_Ukraine, representatives of embassies incl.🇨🇭visited the site of yesterday’s Russian strike in Kyiv, where 24 people were killed.



🇨🇭strongly condemns this attack against civilians and conveys its condolences to the victims’ families and loved ones. pic.twitter.com/eSUyAS3wua – Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) May 15, 2026

Посольства Фінляндії, Німеччини та багато інших приспустили прапори на знак жалоби за загиблими.

Ми приспускаємо прапори в пам’ять про загиблих унаслідок російської атаки на Київ у ніч на 14 травня. Це була одна з наймасованіших атак на столицю. Загинули понад 20 людей, серед них – щонайменше троє дітей.



Висловлюємо щирі співчуття родинам жертв. pic.twitter.com/hCXqnTiGrM – Посольство Німеччини (@GermanyinUA) May 15, 2026

Як повідомляли, під ранок 14 травня одна з повітряних цілей, якою РФ атакувала Київ, влучила у панельну 9-поверхівку біля метро "Харківська", що призвело до руйнування всіх поверхів блоку. Під завалами загинули 24 людини, серед них троє дітей; ще близько 50 мешканців постраждали.